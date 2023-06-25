«Аль-Хиляль» нацелился на вингера из АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Демарай Грэй может сменить Английскую премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии. Как информирует Sky Sports, в услугах 26-летнего вингера заинтересован «Аль-Хиляль».

Представители саудовского клуба в скором времени должны прилететь на Туманный Альбион для проведения переговоров с «ирисками». Трансферная стоимость 26-летнего ямайского футболиста оценивается в 20 миллионов евро. Срок трудового соглашения между Грэем и «Эвертоном» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Грэй провел 33 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и один ассист.