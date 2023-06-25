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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» договорился с игроком, ценник которого 75 млн евро

25 Июня 2023 • 12:09 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к переходу в более статусный клуб Английской премьер-лиги. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы игрока станет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» провели успешные переговоры с футболистом и договорились о подписании трудового соглашения. Теперь лондонцам нужно согласовать детали контракта с «Брайтоном».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 43 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с «чайками» рассчитано до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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