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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» договорилась с защитником из АПЛ

25 Июня 2023 • 12:01 Комментировать

Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен близок к трансферу в итальянский чемпионат. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 25-летнего футболиста станет «Рома».

Датский защитник провел переговоры с римским клубом и согласовал с «волками» условия трудового соглашения. Теперь «Рома» общается с представителями «Лидса» относительно условий трансфера.

Кристенсен выступает за английский коллектив с прошлого года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость Расмуса оценивается в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лидс Расмус Кристенсен трансферы футбола - лето 2023
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