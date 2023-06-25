«Челси» повесил ценник на Пулишича

Атакующий полузащитник сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Подписать американца может «Лион».

Как информирует издание Lequipe, «пенсионеры» готовы к переговорам. Лондонский клуб планирует выручить с продажи Кристиана 20 миллионов евро. Стоит отметить, что «синие» приобрели Пулишича у дортмундской «Боруссии» в 2019 году за 64 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний полузащитник принял участие в 24 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.