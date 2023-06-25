«Тоттенхэм» сегодня может объявить о трансфере - известно имя новичка

Голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио сегодня, 25 июня, прибудет в Лондон для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения с «Тоттенхэмом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Шпоры» уже подготовили для 26-летнего футболиста долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2028 года. Сделка обойдется лондонскому клубу в 19 миллионов евро. Он заменит в команде француза Уго Льориса.

В минувшем сезоне Викарио принял участие в 32 поединках во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол. В его активе семь «сухих» матчей.