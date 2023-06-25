Гвардиола сообщил, где проводит отпуск

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл, где проводит свой отпуск после успешного сезона. Испанский специалист проводит отдых с семьей в Египте. Тренер выложил фотоотчет в своих социальных сетях.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы оформил требл. «Горожане» стали чемпионами АПЛ и обладателями кубка Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.

52-летний наставник тренирует «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Срок действующего трудового соглашения Гвардиолы с клубом из Манчестера истекает по завершении сезона-2024/2025.