«Астон Вилла» решила купить испанского топ-защитника

Испанский защитник Пау Торрес может покинуть «Вильярреал» и продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, в услугах 26-летнего исполнителя заинтересована «Астон Вилла». Главный тренер «львов» Унаи Эмери лично настаивает на подписании Торреса, с которым работал в «жёлтой субмарине».

В минувшем сезоне Пау поучаствовал в 39 поединках и отметился одной результативной передачей. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 45 миллионов евро.