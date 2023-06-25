«Ливерпуль» нацелился на нидерландского защитника

Нидерландский защитник Микки ван де Вен, играющий в чемпионате Германии за «Вольфсбург», попал в сферу интересов «Ливерпуля», рапортует издание The Guardian. Мерсисайдцы рассчитывают подписать его этим летом.

«Вольфсбург», в свою очередь, рассчитывает выручить с продажи ван де Вена порядка 30 миллионов евро. Конкурентом «красных» в споре за игрока считается лондонский «Тоттенхэм».

Ван де Вен защищает цвета «Вольфсбурга» с августа 2021 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 36 поединках за немецкий коллектив, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.