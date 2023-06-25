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«Ньюкасл» нацелился на защитника лондонского клуба

25 Июня 2023 • 07:47 Комментировать

Американский защитник Энтони Робинсон, который принадлежит лондонскому «Фулхэму», является трансферной целью другого английского клуба – «Ньюкасла». Об этом рапортуют журналисты Evening Standard.

Футболист отказался от продления контракта с «дачниками». Соглашение между сторонами истекает летом следующего года. Лондонцы готовы продать Робинсона, чтобы не потерять его бесплатно. «Фулхэм» рассчитывает выручить с его продажи порядка 40 миллионов евро.

Напомним, что «Ньюкасл» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ и усиливается перед возвращением в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фулхэм Энтони Робинсон трансферы футбола - лето 2023
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