Байдачный: «Холанну и Мбаппе нужно доказать, что они стоят хотя бы половины Месси»

Экс-футболист московского «Динамо» Анатолий Байдачный поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси и его преемниках.

«Месси - гений футбола. Сравнение с Холанном и Мбаппе? Им ещё предстоит доказать, что они ни то, что равны Месси, а хотя бы на половину могут сравниться с ним, в чём лично я сомневаюсь», - рассказал Байдачный в эфире радио «Движение».

Напомним, что этом летом Месси покинул «ПСЖ» на правах свободного агента и перешел в американский клуб «Интер Майами». Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на два сезона с возможностью пролонгации на сезон.