«Лидс» запланировал аренду игрока «Манчестер Юнайтед»

«Лидс» намерен усилиться вингером «Манчестер Юнайтед» Амадом Диалло.

Ивуариец провёл прошедший сезон в «Сандерленде» на правах аренды, успешно зарекомендовав себя в Чемпионшипе. Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допускает вариант с новой арендой 20-летнего игрока, но предпочитает, чтобы тот продолжил развитие в клубе Премьер-лиги либо в зарубежном чемпионате.

По информации журналиста Стива Бейтса, интерес к Диалло обозначил «Лидс». «Павлины» вылетели в Чемпионшип по итогам минувшей кампании, но попытаются убедить «красных дьяволов» в сделке по аренде вингера, несмотря на вышеприведённое требование тен Хага.