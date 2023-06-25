Романо: «Манчестер Юнайтед» не потерял надежду на подписание Маунта, но не будет ждать вечно»

Трансферный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ходе переговоров между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по Мэйсону Маунту.

Клубам не удаётся согласовать стоимость перехода игрока: «Челси» продолжает настаивать на 75 млн евро, а «Манчестер Юнайтед» готов предложить около 64. По информации Романо, «Юнайтед» ещё не вышел из сделки, но не собирается удовлетворять требование лондонцев, полагая, что предложенная сумма и так достаточно велика. При этом боссы «красных дьяволов» не станут долго ждать решения «Челси» по данному вопросу.

Напомним, что недавно английские СМИ сообщили о готовности «Манчестер Юнайтед» прекратить попытки приобрести Мэйсона Маунта и переключиться на хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.