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Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил де Хеа

25 Июня 2023 • 00:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа получил предложение по новому контракту.

Текущий договор испанца истекает в конце месяца. Несмотря на трудности, возникшие в переговорах, руководство «Юнайтед» по-прежнему рассчитывает продолжить сотрудничество с де Хеа, поскольку рулевой команды Эрик тен Хаг не хотел бы тратить трансферный бюджет на покупку нового вратаря. Как сообщает журналист Саймон Маллок, «красные дьяволы» готовы платить 32-летнему футболисту порядка 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 230 тысяч евро) – таким было их последнее предложение.

Давид де Хеа провёл 545 матчей за «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в клубе в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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