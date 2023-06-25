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Кайседо предпочитает перейти в «Челси», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» и ситуацию с Маунтом

25 Июня 2023 • 00:09 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо по-прежнему настроен перебраться в «Челси».

Эквадорец согласовал с лондонцами условия контракта и ожидает, когда клубы согласуют трансфер. Недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» близок к выходу из переговоров по хавбеку «Челси» Мэйсону Маунту, поэтому теперь готов сосредоточиться на покупке Кайседо. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, это обстоятельство не повлияло на намерение 21-летнего игрока пополнить ряды «синих», «Челси» также не отказывается от планов завершить сделку. «Красным дьяволам» будет непросто перевернуть ситуацию.

По некоторым данным, «Брайтон» запрашивает за Мойсеса Кайседо более 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Брайтон Мэйсон Маунт Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
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