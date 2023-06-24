Лисандро Мартинес приступил к тренировкам после перелома

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес приступил к тренировкам после повреждения. Фото с тренировки сам футболист опубликовал в своих соцсетях.

Напомним, что 25-летний футболист сломал плюсневую кость в апрельском матче четвертьфинала Лиги Европы против «Севильи» (2:2) и из-за этого пропустил финальную часть сезона.

Аргентинец оказался в «МЮ» прошлым летом, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 57 млн евро. Всего в минувшем сезоне у него набралось 45 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он один раз забил гол – лондонскому «Арсеналу». Также Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.