Романо: «Ливерпуль» не делал предложения по Вейге, «Челси» уже связывался с игроком»

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга интересен клубам Английской премьер-лиги.

21-летний игрок попал в сферу интересов множества грандов, но главными претендентами на восходящую звезду остаются «Ливерпуль» и «Челси». Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпулю» нравится Вейга, но официальные предложения от мерсисайдцев пока не поступали, несмотря на слухи. «Челси» уже связался с игроком и планирует продолжить переговоры.

Габри Вейга записал на свой счёт 11 забитых мячей и четыре результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.