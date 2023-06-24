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​«Манчестер Сити» пытается удержать Бернарду Силву новым контрактом

24 Июня 2023 • 22:52 Комментировать

Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы остаётся туманным. Контракт 28-летнего футболиста рассчитан ещё на два сезона, однако игрок ещё в прошлом году говорил о желании принять новый вызов.

В последние дни Бернарду слухи связывают с переездом в Саудовскую Аравию, хотя интерес к футболисту также проявляют «Барселона» и «ПСЖ». В то же время «Манчестер Сити» надеется удержать Силву в своих рядах. Как сообщает The Times, «горожане» предлагают футболисту новый контракт на улучшенных условиях.

Отметим, что «Манчестер Сити» в сезоне 2022/2023 оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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