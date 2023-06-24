Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт с высокой вероятностью останется в «Челси»

24 Июня 2023 • 22:19 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может остаться в своём клубе.

Разговоры о потенциальном уходе 24-летнего игрока ведутся не первый месяц. Маунт был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но «Челси» так и не пошёл на компромисс в вопросе стоимости трансфера, поэтому сейчас сделка находится на грани срыва. По сведениям журналиста Нэйтана Гиссинга, теперь хавбек, скорее всего, останется в «Челси». Он всегда считал возможность продолжить выступления в родном для себя клубе оптимальным раскладом, но не мог договориться с руководством о новом контракте – и не договорился до сих пор.

Напомним, что действующее соглашение Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитано до следующего лета.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» договорился с Гвардиолом
22:57 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» не делал предложения по Вейге, «Челси» уже связывался с игроком»
22:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» пытается удержать Бернарду Силву новым контрактом
22:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган собирался остаться в «Манчестер Сити», но был разочарован предложением клуба
22:19 · Англия. Премьер-лига
Маунт с высокой вероятностью останется в «Челси»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен отказаться от Маунта – клуб переключился на другого игрока слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может продолжить карьеру в Лиге 1
21:35 · Англия. Премьер-лига
​Трансферы Хаверца и Ковачича в клубы АПЛ почти закрыты
21:34 · Англия. Премьер-лига
Тимбер близок к переходу в «Арсенал» – названа сумма трансфера 1
21:13 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне пропустит старт сезона
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к покупке нового нападающего
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Лукаку
19:18 · Англия. Премьер-лига
Берге намерен покинуть «Шеффилд Юнайтед» слухи
19:10 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» оригинально отпраздновал требл, запустив воздушные шары
19:07 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем