Маунт с высокой вероятностью останется в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может остаться в своём клубе.

Разговоры о потенциальном уходе 24-летнего игрока ведутся не первый месяц. Маунт был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но «Челси» так и не пошёл на компромисс в вопросе стоимости трансфера, поэтому сейчас сделка находится на грани срыва. По сведениям журналиста Нэйтана Гиссинга, теперь хавбек, скорее всего, останется в «Челси». Он всегда считал возможность продолжить выступления в родном для себя клубе оптимальным раскладом, но не мог договориться с руководством о новом контракте – и не договорился до сих пор.

Напомним, что действующее соглашение Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитано до следующего лета.