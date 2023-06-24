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«Манчестер Юнайтед» намерен отказаться от Маунта – клуб переключился на другого игрока слухи

24 Июня 2023 • 22:00 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Переход полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» находится на грани срыва.

На днях английские СМИ сообщали об оптимистичном настрое руководства «красных дьяволов» в вопросе подписания Маунта, однако «Челси» отверг очередное предложение, которое, судя по всему, может стать последним. По информации журналиста Джонатана Норткрофта, «Манчестер Юнайтед» не станет платить требуемые лондонцами 75 млн евро, поэтому намерен выйти из сделки.

Манчестерский клуб готов переключиться на Мойсеса Кайседо («Брайтон»), переход которого может обойтись более чем в 90 млн евро, однако эквадорец моложе Маунта на три года и имеет долгосрочный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Брайтон Мэйсон Маунт Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
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