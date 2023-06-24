Пулишич может продолжить карьеру в Лиге 1

Вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич заинтересовал «Лион».

Американец нерегулярно появлялся на поле в прошедшем сезоне, и руководство «Челси» всерьёз рассматривает возможность его продажи этим летом. По сведениям L'Equipe, о подписании Пулишича мечтает «Лион». Американские владельцы клуба уже связались с 24-летним игроком – тот пока не ответил согласием, но и не отверг такую возможность. Футболист сборной США считается главной трансферной целью «ткачей».

В прошедшем сезоне Кристиан Пулишич записал на свой счёт один гол и два ассиста. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.