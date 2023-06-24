​Трансферы Хаверца и Ковачича в клубы АПЛ почти закрыты

В самое ближайшее время из «Челси» уйдут два футболиста. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, о трансферах Кая Хаверца и Матео Ковачича будет официально объявлено на днях.

24-летний Хаверц пройдёт обследование и перейдёт в «Арсенал» за 65 миллионов фунтов (почти 76 миллионов евро). А 29-летний Ковачич уже прошёл обследование для «Манчестер Сити». За его трансфер «горожане» заплатят 25 миллионов фунтов (примерно 29 миллионов евро) + 5 миллионов фунтов будут заложены как бонусы.

Напомним, что «Челси» нужно продавать футболистов из-за финансовой ситуации после бурных трансферных окон.