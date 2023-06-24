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​Де Брёйне пропустит старт сезона

24 Июня 2023 • 21:13 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пропустит стартовый отрезок следующего сезона. Как сообщает Daily Star, бельгийский полузащитник не сможет выйти на поле в нескольких играх «горожан» в августе.

Как известно, в финале Лиги чемпионов де Брёйне получил травму подколенного сухожилия по ходу первого тайма и был заменён.

По данным источника, в «Манчестер Сити» надеются на то, что де Брёйне будет готов сыграть 16 августа в матче за Суперкубок УЕФА против «Севильи». Эта игра пройдёт в греческих Афинах.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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