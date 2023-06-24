​Де Брёйне пропустит старт сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пропустит стартовый отрезок следующего сезона. Как сообщает Daily Star, бельгийский полузащитник не сможет выйти на поле в нескольких играх «горожан» в августе.

Как известно, в финале Лиги чемпионов де Брёйне получил травму подколенного сухожилия по ходу первого тайма и был заменён.

По данным источника, в «Манчестер Сити» надеются на то, что де Брёйне будет готов сыграть 16 августа в матче за Суперкубок УЕФА против «Севильи». Эта игра пройдёт в греческих Афинах.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл.