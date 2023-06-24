«Челси» близок к покупке нового нападающего

Форвард Николас Джексон, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», в эти минуты проходит медицинское обследование в лондонском «Челси». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сделка по переходу нападающего в английский клуб будет закрыта в ближайшее время. За трансфер сенегальского футболиста «Челси» заплатит «жёлтой субмарине» 37 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джексон принял участие в 38 поединках за «Вильярреал», в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и пять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.