«Челси» принял решение по Лукаку

В лондонском «Челси» обозначили позицию по бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку, об этом информируют журналисты Evening Standard.

Как отмечает источник, «пенсионеры» не собираются отдавать форварда в аренду, английский клуб заинтересован исключительно в полноценном трансфере футболиста. Главным претендентом на Ромелу сейчас считается «Милан». Сумма потенциальной сделки может составить 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 25 матчах Премьер-лиги, забил десять мячей и сделал шесть ассистов.