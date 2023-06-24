Полузащитник клуба АПЛ «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге намерен покинуть свою команду, сообщает британский Football Insider.

По сведениям источника, 25-летний футболист рассматривает два сценария ухода из клуба: либо этим летом, либо следующим, когда завершится его трудовое соглашение с командой.

В разное время этим норвежским игроком в самом расцвете сил интересовались «Ливерпуль», «Челси» и лондонский «Арсенал».

Напомним, что «клинки» по итогам прошлого сезона оформили возвращение в АПЛ из Чемпионшипа, уступив первенство в турнирной таблице только «Бёрнли» Венсана Компани.