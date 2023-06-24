Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Берге намерен покинуть «Шеффилд Юнайтед» слухи

24 Июня 2023 • 19:18 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Кристал Пэлас
12.08 17:00

Полузащитник клуба АПЛ «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге намерен покинуть свою команду, сообщает британский Football Insider.

По сведениям источника, 25-летний футболист рассматривает два сценария ухода из клуба: либо этим летом, либо следующим, когда завершится его трудовое соглашение с командой.

В разное время этим норвежским игроком в самом расцвете сил интересовались «Ливерпуль», «Челси» и лондонский «Арсенал».

Напомним, что «клинки» по итогам прошлого сезона оформили возвращение в АПЛ из Чемпионшипа, уступив первенство в турнирной таблице только «Бёрнли» Венсана Компани.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Сандер Берге трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
19:18 · Англия. Премьер-лига
Берге намерен покинуть «Шеффилд Юнайтед» слухи
19:10 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» оригинально отпраздновал требл, запустив воздушные шары
19:07 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе
18:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» следит за ситуацией Кима
18:47 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» – ещё один претендент на Кудуса
17:32 · Англия. Премьер-лига
​Парти решил, где хочет играть
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением «Челси» в ситуации с Маунтом
16:49 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» активизирует переговоры по Мэддисону на следующей неделе
15:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Если Райс окажется в «Арсенале», ключевую роль в этом сыграет Артета»
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» получит 10% с последующей продажи Тонали
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Маунт надеется на компромисс между «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» считает, что «Челси» переоценивает Маунта
14:58 · Англия. Премьер-лига
Кулибали прибыл в Саудовскую Аравию для завершения трансфера в «Аль-Хиляль»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё контролирует ситуацию с Кайседо
14:39 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Краснодара» возглавит «Лидс»
Все новости
Рекомендуем