​«Манчестер Сити» оригинально отпраздновал требл, запустив воздушные шары

Сезон 2022/2023 получился невероятно успешным для «Манчестер Сити». «Горожане» стали вторым английским клубом, оформившим требл. Команда Хосепа Гвардиола выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» продолжает праздновать успехи. На этот раз «горожане» запустили в небо три воздушных шара в виде трофеев, которые они выиграли. Соответствующее видео показала пресс-служба клуба.

Первым клубом из Англии, оформившим требл, был «Манчестер Юнайтед». «Красным дьяволам» под руководством сэра Алекса Фергюсона это достижение покорилось в сезоне 1998/1999.