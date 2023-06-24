​«Манчестер Сити» следит за ситуацией Кима

«Манчестер Сити» входит в список клубов, на радаре которых находится защитник Ким Мин Джэ, который провёл отличный сезон в «Наполи». По данным СМИ, фаворитом в борьбе за 26-летнего корейца является «Бавария», в то время как «Манчестер Юнайтед» якобы вышел из гонки.

По данным Football Insider, «Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией Кима и может попробовать подписать его. В июле выкупить футболиста у «Наполи» можно будет примерно за 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро).

В сезоне 2022/2023 Ким Мин Джэ провёл за «Наполи» 45 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.