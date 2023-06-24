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«Брайтон» – ещё один претендент на Кудуса

24 Июня 2023 • 18:47 Комментировать

На вингера «Аякса» Мохаммеда Кудуса появился ещё один претендент – это участник будущего розыгрыша Лиги Европы УЕФА, клуб Английской премьер-лиги – «Брайтон». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

«Кудус — одна из главных целей «Брайтона» этим летом. Он есть в списке, интерес к нему конкретный. Сделка непростая, но в «Брайтоне» любят этого игрока», - пишет Романо в своих соцсетях.

Один из последних трансферных слухов отправлял Кудуса в «Челси» - «синим» потребуется усиление атаки в случае продаж Кая Хаверца и Мэйсона Маунта.

Ранее агент ганца заявил, что грядущее лето – прекрасное время для его клиента, чтобы сменить клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Фабрицио Романо Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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