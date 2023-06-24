​Парти решил, где хочет играть

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти имеет возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии. При этом чёткого предложения по игроку оттуда пока нет – процесс находится на этапе предварительных разговоров.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях отмечает, что приоритетом для Парти остаётся европейский футбол. Очевидно, что 30-летний ганец хочет продолжить выступления в Европе.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Томас Парти находится на радаре туринского «Ювентуса».

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Парти в 35 миллионов евро.