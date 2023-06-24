​«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением «Челси» в ситуации с Маунтом

«Манчестер Юнайтед» пытается договориться с «Челси» о летнем трансфере полузащитника Мэйсона Маунта, но процесс протекает сложно. Сообщалось, что клуб из Лондона отклонил уже третье предложение по игроку.

По данным Manchester Evening News, в «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением «Челси». Так, на «Олд Траффорд» считают, что лондонский клуб передаёт в прессу информацию о предложениях по Маунту через своих корреспондентов в Лондоне.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего Маунта с «Челси» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Портал transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.