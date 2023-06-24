​«Тоттенхэм» активизирует переговоры по Мэддисону на следующей неделе

«Тоттенхэм» продолжает работать над трансфером полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на следующей неделе лондонский клуб активизирует переговоры.

Отмечается, что 26-летний Мэддисон остаётся приоритетной целью на усиление средней линии для нового тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джеймса Мэддисона в 60 миллионов евро. «Лестер», как известно, по итогам сезона 2022/2023 вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.