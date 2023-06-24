Романо: «Если Райс окажется в «Арсенале», ключевую роль в этом сыграет Артета»

Итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал о деталях переговоров между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» по трансферу полузащитника Деклана Райса. Напомним, англичанин хочет присоединиться к «канонирам», но сделке пока мешает большая сумма компенсации в районе 130 миллионов евро, которую «молотобойцы» хотят за игрока, у которого остался год по контракту.

«Артета делает всё возможное для того, чтобы Райс перешёл в «Арсенал». Если Деклан в конечном итоге станет игроком «Арсенала», ключевую роль в этом сыграет именно Артета», – написал итальянец в социальных сетях.

Отметим, что интерес к Райсу также сохраняет чемпион Англии «Манчестер Сити».