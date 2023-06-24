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«Милан» получит 10% с последующей продажи Тонали

24 Июня 2023 • 15:51 Комментировать

«Милан» может получить дополнительную сумму за трансфер своего полузащитника Сандро Тонали. Поверх 70 миллионов евро компенсации, «россонери» также включили в сделку с «Ньюкаслом» договор, согласно которому итальянская команда получит 10% с последующей продажи хавбека. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что Тонали будет представлен в качестве новичка «Ньюкасла» чуть позже. Сегодня или завтра официального объявления ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что Тонали не хотел покидать «Милан» и буквально заплакал, когда руководство велело ему покинуть клуб и согласиться на переход в «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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