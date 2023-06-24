«Милан» получит 10% с последующей продажи Тонали

«Милан» может получить дополнительную сумму за трансфер своего полузащитника Сандро Тонали. Поверх 70 миллионов евро компенсации, «россонери» также включили в сделку с «Ньюкаслом» договор, согласно которому итальянская команда получит 10% с последующей продажи хавбека. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что Тонали будет представлен в качестве новичка «Ньюкасла» чуть позже. Сегодня или завтра официального объявления ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что Тонали не хотел покидать «Милан» и буквально заплакал, когда руководство велело ему покинуть клуб и согласиться на переход в «Ньюкасл».