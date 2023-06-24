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​Маунт надеется на компромисс между «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

24 Июня 2023 • 15:43 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» пытается подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, но переговорный процесс идёт тяжело. Сообщалось, что лондонский клуб отклонил уже третье предложение из Манчестера по своему воспитаннику.

Как сообщает Evening Standard, Маунт надеется, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» всё-таки удастся достичь компромисса. Если нет, то полузащитник переедет на «Олд Траффорд» через год в статусе свободного агента.

Отметим, что 24-летнего Мэйсона Маунта специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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