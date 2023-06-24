«Манчестер Юнайтед» считает, что «Челси» переоценивает Маунта

«Манчестер Юнайтед» не горит желанием платить 75 миллионов евро с учётом бонусов за полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Напомним, именно эту сумму требует руководство лондонского клуба.

По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, в «Манчестер Юнайтед» считают требуемую сумму завышенной, учитывая тот факт, что у Маунта остаётся год по контракту и он хочет уйти. Мэйсон является предпочтительным кандидатом на усиление полузащиты для главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Тем не менее, в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» есть ещё 4 других футболистов.

Маунт в прошлом сезоне отметился 3 голами и 2 ассистами в АПЛ.