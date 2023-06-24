Кулибали прибыл в Саудовскую Аравию для завершения трансфера в «Аль-Хиляль»

Центральный защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали в скором времени станет футболистом «Аль-Хиляля». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях подтверждает, что сенегалец прибыл в Саудовскую Аравию для того, чтобы завершить свой переход в новую команду.

Напомним, «Челси» получит за Кулибали в районе 20 миллионов евро компенсации. Сам Кулибали будет зарабатывать около 30 миллионов евро в год.

Калиду перебрался в «Челси» прошлым летом из «Наполи», но провёл неубедительный сезон, после чего руководство выставило его на трансфер. За лондонскую команду Кулибали успел отличиться двумя голами в АПЛ.