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«Челси» всё ещё контролирует ситуацию с Кайседо

24 Июня 2023 • 14:50 Комментировать

Лондонский «Челси» контролирует ситуацию с трансфером полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Напомним, эквадорец является приоритетной целью руководства «пенсионеров» на позицию опорника.

Журналист Фабрицио Романо вновь утверждает, что Кайседо почти согласовал с «Челси» условия личного контракта. В ближайшее время «синие» должны сделать первое предложение по Мойсесу. Процесс затянулся, так как на этой неделе «Челси» был очень занят продажами сразу нескольких игроков.

Напомним, Кайседо ранее также находился в списке интересов лондонского «Арсенала», но эквадорец в итоге так и не перешёл к «канонирам» в конце зимнего трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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