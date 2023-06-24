«Челси» всё ещё контролирует ситуацию с Кайседо

Лондонский «Челси» контролирует ситуацию с трансфером полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Напомним, эквадорец является приоритетной целью руководства «пенсионеров» на позицию опорника.

Журналист Фабрицио Романо вновь утверждает, что Кайседо почти согласовал с «Челси» условия личного контракта. В ближайшее время «синие» должны сделать первое предложение по Мойсесу. Процесс затянулся, так как на этой неделе «Челси» был очень занят продажами сразу нескольких игроков.

Напомним, Кайседо ранее также находился в списке интересов лондонского «Арсенала», но эквадорец в итоге так и не перешёл к «канонирам» в конце зимнего трансферного окна.