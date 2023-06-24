​Манчини – о трансфере Тонали: «Значит, у нас есть какие-то проблемы»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал вероятный трансфер полузащитника Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл». Сообщалось, что 23-летний полузащитник вот-вот будет представлен как игрок «сорок».

«С одной стороны, есть немного сожаления. Если такой хороший и молодой футболист, как Тонали, покидает Италию, значит, у нас есть какие-то проблемы. Однако с технической точки зрения выступления в Премьер-лиге будут полезны, это хорошо для футболиста», - сказал Манчини Sky Sport.

Отметим, что Сандро Тонали пока что не выступа за пределами родной Италии.