​Мората интересен топ-клубу Серии А

Судя по всему, после неудачи в гонке за Маркусом Тюрамом на радаре «Милана», рассчитывающего усилить линию нападения, находится не только Ромелу Лукаку. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, «россонери» рассматривают кандидатуру Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма» и Альваро Мораты из «Атлетико».

30-летний Мората оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро. 24-летний Скамакка, в свою очередь, оценивается в 22 миллиона евро.

Напомним, что «Милан» занял четвёртое место в чемпионате Италии и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.