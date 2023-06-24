​«Милан» работает над трансфером Лукаку - клуб связался с «Челси»

«Милан» проиграл борьбу за подписание Маркуса Тюрама и переключился на другого форварда – на Ромелу Лукаку. Как сообщает Football Italia со ссылкой на печатный выпуск La Gazzetta dello Sport, «россонери» уже связались с «Челси» и с лагерем самого Лукаку, чтобы обсудить возможный трансфер и сделать предложение.

Отмечается, что за 30-летнего Лукаку, у которого, похоже, нет будущего в проекте Маурисио Почеттино, «Челси» хочет получить 40 миллионов евро.

Стоит сказать, что сезон 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл в «Интере» на правах аренды. В 37 матчах бельгиец забил 14 голов и отдал семь голевых передач.