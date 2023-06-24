​Дайер наверняка покинет «Тоттенхэм» через год

Действующий контакт защитника Эрика Дайера с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Скорее всего, по истечению срока договора футболист покинет лондонский клуб, о чём рапортует The Athletic.

Отмечается, что «шпоры» вели переговоры с 29-летним Дайером о новом трудовом соглашении, но они не продвинулись. Впрочем, ситуация ещё может измениться.

Эрик Дайер играет за «Тоттенхэм» с лета 2014 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга». С тех пор футболист провёл 361 матч, в которых записал на свой счёт 13 голов и 12 результативных передач на партнёров.