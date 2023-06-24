«Манчестер Сити» провёл переговоры по трансферу Райсу, но ещё не сделал официальное предложение

«Манчестер Сити» недавно провёл переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу опорного полузащитника Деклана Райса. По информации от ExWHUEmployee, «молотобойцы» и «горожане» обсудили сделку, но команда Хосепа Гвардиолы пока не сделала своё официальное предложение.

Сообщается, что приоритетным вариантом для Райса остаётся лондонский «Арсенал», который давно пытается приобрести англичанина. Главным фактором, из-за которого Деклан хочет перебраться на «Эмирейтс» является главный тренер Микель Артета, который привлёк футболиста своим проектом.

Напомним, Райс оценивается в сумму около 130 миллионов евро. У игрока через год истекает контракт с «Вест Хэмом».