Журналист Вервей: «Тимбер сразу дал понять «Аяксу», что хочет перейти в топ-клуб»

Журналист Марк Вервей прокомментировал ситуацию вокруг будущего центрального защитника Юррьена Тимбера, который этим летом хочет покинуть амстердамский «Аякс».

«Тимбер сразу дал понять «Аяксу», что хочет перейти в топ-клуб. Игрок сейчас не намерен выслушивать другие предложения после того, как к нему обратились «Арсенал» и «Бавария». Сам футболист хочет перейти к «канонирам», так как это является его мечтой. Тем не менее, «Бавария» сохраняет интерес к футболисту и ждёт возможности вмешаться в сделку», – написал Вервей в социальных сетях.

Прошлым летом Тимбер мог присоединиться к «Манчестер Юнайтед», но футболист в итоге решил остаться в «Аяксе» ещё на один сезон.