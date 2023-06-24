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Журналист Вервей: «Тимбер сразу дал понять «Аяксу», что хочет перейти в топ-клуб»

24 Июня 2023 • 13:41 Комментировать

Журналист Марк Вервей прокомментировал ситуацию вокруг будущего центрального защитника Юррьена Тимбера, который этим летом хочет покинуть амстердамский «Аякс».

«Тимбер сразу дал понять «Аяксу», что хочет перейти в топ-клуб. Игрок сейчас не намерен выслушивать другие предложения после того, как к нему обратились «Арсенал» и «Бавария». Сам футболист хочет перейти к «канонирам», так как это является его мечтой. Тем не менее, «Бавария» сохраняет интерес к футболисту и ждёт возможности вмешаться в сделку», – написал Вервей в социальных сетях.

Прошлым летом Тимбер мог присоединиться к «Манчестер Юнайтед», но футболист в итоге решил остаться в «Аяксе» ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023 Марк Вервей
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