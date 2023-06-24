Романо: Онана не менял агента

Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что голкипер миланского «Интера» Андре Онана сменил агента. Ранее сообщалось, что камерунец нанял нового представителя, чтобы ускорить свой переход в «Манчестер Юнайтед».

Романо отмечает, что агентом Онана остался Альберт Ботинес, который на этой неделе уже успел встретиться с представителями «Манчестер Юнайтед». Пару недель назад также состоялся диалог с лондонским «Челси».

«Интер» будет требовать за Онана минимум 50 миллионов евро + бонусы. Камерунец успел провести всего один сезон за «нерадзурри», в котором выиграл с командой Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов.