​Гринвуд сдал дом и может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Полтора года назад «Манчестер Юнайтед» отстранил Мэйсона Гринвуда от команды после обвинений в сексуальном насилии. Этой зимой обвинения с молодого футболиста были сняты, однако клуб начал своё внутреннее расследование и игрока не вернул. Поговаривали, что «красные дьяволы» опасаются негативного шлейфа после этой истории.

Между тем, таблоид The Sun сообщает о том, что Гринвуд сдал свой дом в Манчестере. Это может быть связано со скорым переходом 21-летнего футболиста в другой клуб.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.