​Впервые со времён Роналду номер 7 в «Манчестер Юнайтед» может получить тинэйджер

В «Манчестер Юнайтед» после скандального осеннего ухода Криштиану Роналду освободился номер 7. Это культовый номер – помимо Роналду его носили Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Эрик Кантона и другие легенды.

По данным Manchester Evening News , номер 7 может перейти к талантливому вингеру Алехандро Гарначо. Если это произойдёт, то 18-летний Гарначо станет первым тинэйджером с седьмым номером в «Манчестер Юнайтед» со времён Роналду. В 2003 году португалец в 18 лет взял футболку с этим номером после трансфера из «Спортинга».

В настоящий момент Алехандро Гарначо играет под номером 49.

Гарначо провёл за первую команду «Манчестер Юнайтед» 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.