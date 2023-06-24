«Манчестер Сити» нашёл новую звезду

«Манчестер Сити» может усилить оборонительную линию топ-футболистом. Как информирует газета Marca, в сферу интересов английского клуба попал марокканский защитник Ашраф Хакими, ныне принадлежащий «ПСЖ».

Чемпион Англии рассматривает Хакими в качестве альтернативы Кайлу Уокеру, которого стремится подписать мюнхенская «Бавария». Если англичанин уйдет, то Ашраф станет приоритетной целью «горожан».

Хакими защищает цвета парижского гранда с 2021 года. В минувшем сезоне марокканец принял участие в 39 поединках во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал шесть голевых передач.