«Тоттенхэм» обозначил новую трансферную цель

Центральный защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в подписании 26-летнего английского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Килмана в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к Максу со стороны «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Килман провел 37 поединков, в которых получил три желтые карточки.