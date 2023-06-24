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«Тоттенхэм» обозначил новую трансферную цель

24 Июня 2023 • 13:06 Комментировать

Центральный защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в подписании 26-летнего английского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Килмана в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к Максу со стороны «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Килман провел 37 поединков, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Макс Килман трансферы футбола - лето 2023
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