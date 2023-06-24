Зейтуллаев заявил, что Миранчуку не подходит Серия А: Я вижу Алексея в Англии или Германии

Бывший футболист «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев высказался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке. Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Торино».

«Я вижу Алексея в другом чемпионате. Например, в Германии — условном «Байере». Он очень сильный игрок, но в каких-то моментах его характер не подходит местному чемпионату. Возможно, слишком мягкий», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Миранчук мог бы выступать в Португалии или Англии, если игрок сможет найти свою команду, то еще больше раскроется.

В сезоне-2022/23 Миранчук появился на поле в 31 матче во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.