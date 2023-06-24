Аспиликуэта ожидает ответа от «Челси» по поводу разрыва контракта

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта ожидает ответа от руководства клуба по поводу расторжения контракта по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что испанский защитник уже договорился с миланским «Интером» о двухлетнем контракте.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» ещё не дал Аспиликуэте свой окончательный ответ. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» готовы отпустить своего капитана, так как у обеих сторон есть взаимное уважение друг к другу.

Напомним, год назад Аспиликуэта мог перебраться в каталонскую «Барселону», но в конечном итоге остался в «Челси» и продлил свой контракт до лета 2024 года.